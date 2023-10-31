Россиянам посоветовали простой способ похудеть

Танцы помогают не только обрести грацию и чувство ритма, но и легко прийти в форму, причем заниматься ими можно дома, в студии и даже в офисе, рассказал чемпион мира по бальным танцам Артемий Каташинский. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал танцы простым способом похудеть.

По его словам, сбросить лишние килограммы и поднять тонус мышц ног можно с помощью танца ча-ча-ча. Для этого достаточно знать базовые шаги, заверил чемпион. «Делаем лок — шаг в сторону, ставим левую ногу за правой на носок. Разворачиваемся и резко меняем комбинацию движения. Получаем связку шаг — лок — шаг. Не спешите с выполнением, разучите связку, почувствуйте, как работает каждая мышца, а затем наращивайте темп», — посоветовал он.

Идеальным танцем для укрепления мышц бедер, икр, а также для разминки коленей Каташинский назвал самбу.

Для начала немного сгибаем колени, одновременно поднимаемся на носочки, возвращаемся в исходное положение. Когда освоили это движение, немного изменим его. Согнув колени, плавно отводим назад правую ногу и переносим на нее вес тела. Можно сравнить это положение с гигантским циркулем — левая нога чертит полукруг в сторону и назад. В финале соединяем ступни Артемий Каташинский чемпион мира по бальным танцам

Также танцор посоветовал разучить упражнение «колокольчик», чтобы подтянуть живот. Для его выполнения необходимо поставить ноги чуть шире плеч, а стопы расположить параллельно друг другу. Затем — чуть согнуть колени, будто необходимо сесть на высокий стул. Следом, по его словам, нужно потянуть правое бедро вверх, а затем вернуть его в исходное положение. После этого нужно повторить то же самое с левым бедром.

«Важно не качать тазом. Через несколько повторов каждой стороной темп можно ускорить. На счет раз-два покачиваем бедра вправо и влево, на счет три — делаем шаг вправо, на счет четыре — приставляем ногу. Выполняем движение в другую сторону. Не забывайте двигаться плавно, ритмично, без остановок», — заключил Каташинский.

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