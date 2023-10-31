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07:59, 31 октября 2023Экономика

Россиянам предрекли удорожание тарифов из-за роста расходов операторов на 4G

«Известия»: расходы сотовых операторов на частоты LTE могут вырасти в десять раз

Фото: Pixabay

Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного сектора в 2024 году может подняться вдвое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Значительный рост произойдет, если Минцифры одобрит новую методику расчета этого платежа, уточнили собеседники. В настоящее время операторы платят за использование частот для 4G (LTE) со значительной скидкой как за перспективную технологию. Однако потеря этого статуса может привести к десятикратному увеличению подобных расходов.

На этом фоне аналитики предрекли незначительное удорожание тарифов на мобильную связь. По мнению генерального директора компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, небольшой прирост стоимости будет обусловлен падением рентабельности операторов и необходимостью компенсировать растущие затраты.

Ранее газета «Известия» сообщала о возможном росте тарифов на интернет в России на 10-15 процентов в 2024 году. В качестве главной причины эксперты назвали рост издержек, в первую очередь расходов на закупку оборудования. Помимо этого специалисты указали на увеличение операционных расходов, арендной платы, а также дефицит квалифицированных кадров и сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

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      Анатолий Акулов
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