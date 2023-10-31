Россиянина с дочерью двое суток пытались снять с горы в Сочи

Спасатели вторые сутки пытаются снять россиянина с дочерью с горы Ачишхо в Сочи

Россиянина с 13-летней дочерью вторые сутки пытаются снять с горы Ачишхо в Сочи. Об этом пишет KP.RU в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина вместе с ребенком отправились в поход в понедельник, 30 октября, но сбились с маршрута и оказались на сыпучих скалах. Туристы поняли, что не смогут выбраться самостоятельно, и позвали на помощь спасателей Красной Поляны.

Специалисты отправились к путешественникам пешком, однако подобраться к ним ближе смогли только к утру вторника, 31 октября. «Дальше доставать людей решено было с альпинистским снаряжением, — говорится в сообщении. — На помощь пришли спасатели Южного регионального спасотряда».

Оказалось, что поднимать россиян было безопаснее, чем спускать вниз. В результате в 10 утра туристов эвакуировали на тропу «Греческий отрог». Отмечается, что на этом спасательная операция еще не окончена.

Ранее в сентябре группа альпинистов попала под камнепад на высоте 3100 метров на горе Казбек в Северной Осетии. Одна женщина получила серьезные травмы. Уточняется, что 11 россиян из разных городов совершали восхождение и не зарегистрировали поход в МЧС.