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14:18, 31 октября 2023Экономика

Российским подросткам захотели запретить самим открывать счета в банке

«Известия»: банкам запретят открывать счета подросткам без согласия родителей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) сможет штрафовать банки, если те будут открывать подросткам от 14 до 18 лет счета без согласия родителей и опекунов. Об этом сообщают «Известия».

Это будет возможно с принятием поправок к закону «О банках и банковской деятельности», в которых предлагается обязать финансовые организации при открытии счетов заручиться письменным разрешением представителей подростков. С инициативой о поправках к зампреду Госдумы Сергею Неверову обратились представители проекта Народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков».

В ОНФ рассказали, что в последние годы банки все чаще выдают дебетовые карты несовершеннолетним. Финансовые организации при этом не информируют родителей о том, что у их детей появилась карта. Таким образом, родители не могут предупредить вовлечение своих детей в противоправные действия, уверены в ОНФ. Чаще всего подростков вовлекают в так называемое дроперство, когда они за небольшие деньги предоставляют свои карты для перевода на них похищенных со счетов россиян средств.

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В настоящее время в Гражданском кодексе есть список сделок, по которым несовершеннолетним нужно получать разрешение родителей, но открытие счета туда не входит, напомнили в организации.

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева уверена, что при установлении новых требований молодежь ограничена не будет, а родители или опекуны смогут предотвратить вероятные риски. К тому же у Центробанка появится возможность наказывать банки, игнорирующие закон, добавила она.

Лазарева уверена, что инициатива вызовет одобрение у депутатов. Поправки уже были представлены Сергею Неверову, который вместе с Натальей Костенко прорабатывает их для того, чтобы сформировать в качестве законопроекта.

Ранее стало известно, что 64 процента россиян положительно относятся к трудоустройству школьников. Плюсами выхода на работу большинство опрошенных назвали развитие самостоятельности и ответственности, появление личных денег, получение навыков и жизненного опыта.

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      Мария Черкасова
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