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18:44, 31 октября 2023Ценности

Российский дизайнер перечислила мужчинам самую модную верхнюю одежду на зиму

Дизайнер Елена Лебедева назвала дубленки самой модной одеждой для мужчин на зиму

Фото: Unsplash

Российский дизайнер Елена Лебедева перечислила мужчинам самую модную верхнюю одежду на зиму. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

В первую очередь в список вошли оверсайз-пальто с акцентом на широкие плечи и максимальную длину, а также куртка-косуха. «Из-под косухи могут выглядывать футболки, свитшоты, свитеры, худи. Трендовые цвета — черный и коричневый. Косуха — акцентный предмет гардероба, поэтому не стоит перегружать образ шарфами и другими аксессуарами», — посоветовала специалистка.

Помимо этого, Лебедева назвала дубленки из замши или кожи с овчиной в коричневых, бежевых или черных оттенках. При этом эксперт уточнила, что наиболее распространенным предметом верхней одежды на зиму является пуховик ярких или спокойных цветов. «Мода на оверсайз не обошла стороной и эти куртки. Если хотите быть в тренде, выбирайте объемные дутые модели. Под них можно надеть любое количество вещей, чтобы создать многослойный образ», — подчеркнула дизайнер.

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В заключение собеседница издания отметила актуальность куртки-бомбера. «Зимние варианты предполагают наличие утеплителя, сезонность может быть подчеркнута меховым воротником. Короткая длина и посадка оверсайз позволяют создавать современные, стильные, многослойные наряды», — подытожила Лебедева.

Ранее в октябре врач раскрыла опасность привлекающей мужчин женской одежды. Акушер-гинеколог Анна Марченко призвала россиянок отказаться от капроновых колготок в холодное время года и отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям, которые лучше сочетать с брюками.

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      Екатерина Ештокина
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