Российский дизайнер перечислила мужчинам самую модную верхнюю одежду на зиму

Дизайнер Елена Лебедева назвала дубленки самой модной одеждой для мужчин на зиму

Российский дизайнер Елена Лебедева перечислила мужчинам самую модную верхнюю одежду на зиму. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

В первую очередь в список вошли оверсайз-пальто с акцентом на широкие плечи и максимальную длину, а также куртка-косуха. «Из-под косухи могут выглядывать футболки, свитшоты, свитеры, худи. Трендовые цвета — черный и коричневый. Косуха — акцентный предмет гардероба, поэтому не стоит перегружать образ шарфами и другими аксессуарами», — посоветовала специалистка.

Помимо этого, Лебедева назвала дубленки из замши или кожи с овчиной в коричневых, бежевых или черных оттенках. При этом эксперт уточнила, что наиболее распространенным предметом верхней одежды на зиму является пуховик ярких или спокойных цветов. «Мода на оверсайз не обошла стороной и эти куртки. Если хотите быть в тренде, выбирайте объемные дутые модели. Под них можно надеть любое количество вещей, чтобы создать многослойный образ», — подчеркнула дизайнер.

В заключение собеседница издания отметила актуальность куртки-бомбера. «Зимние варианты предполагают наличие утеплителя, сезонность может быть подчеркнута меховым воротником. Короткая длина и посадка оверсайз позволяют создавать современные, стильные, многослойные наряды», — подытожила Лебедева.

Ранее в октябре врач раскрыла опасность привлекающей мужчин женской одежды. Акушер-гинеколог Анна Марченко призвала россиянок отказаться от капроновых колготок в холодное время года и отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям, которые лучше сочетать с брюками.