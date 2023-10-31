Российскому авторынку предсказали впечатляющее снижение продаж

Автодилеры предсказали снижение продаж на российском авторынке на 15-20 %

Снижение продаж на российском авторынке составит 15-20 процентов от текущих уровней, сообщает РИА Новости со ссылкой на президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина,

Предсказание впечатляющего уменьшения показателя объясняется влиянием роста ключевой ставки Центробанка до 15 процентов, на фоне которого снизятся объемы реализации машин в кредит.

«За последнее время в кредит продается более 50 процентов на рынке новых машин и 30-40 процентов на вторичном. Текущее повышение ставки повлечет за собой повышение ставки автокредитов, что, соответственно, снизит количество продаж на 15-20 процентов», — рассказал эксперт. Он уточнил, что тенденция коснется автомобилей и зарубежных и отечественных брендов.

Продажи машин с пробегом снизились в России уже в сентябре. Падение показателя в сравнении с предыдущим месяцем примерно на 10 процентов объяснили ростом цен и ставок по кредитам.

