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18:04, 31 октября 2023Экономика

Российскому авторынку предсказали впечатляющее снижение продаж

Автодилеры предсказали снижение продаж на российском авторынке на 15-20 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Снижение продаж на российском авторынке составит 15-20 процентов от текущих уровней, сообщает РИА Новости со ссылкой на президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина,

Предсказание впечатляющего уменьшения показателя объясняется влиянием роста ключевой ставки Центробанка до 15 процентов, на фоне которого снизятся объемы реализации машин в кредит.

«За последнее время в кредит продается более 50 процентов на рынке новых машин и 30-40 процентов на вторичном. Текущее повышение ставки повлечет за собой повышение ставки автокредитов, что, соответственно, снизит количество продаж на 15-20 процентов», — рассказал эксперт. Он уточнил, что тенденция коснется автомобилей и зарубежных и отечественных брендов.

Продажи машин с пробегом снизились в России уже в сентябре. Падение показателя в сравнении с предыдущим месяцем примерно на 10 процентов объяснили ростом цен и ставок по кредитам.

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      Дмитрий Воронин
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