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15:24, 17 октября 2023Экономика

Специфику кредитов на покупку авто оценили

Экономист Чирков: автокредит выгоднее потребительского при покупке машины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На фоне резкого роста объема выдаваемых россиянам кредитов на покупку машин, произошедшего в 2023 году, специфику каждого из вариантов таких займов — речь прежде всего идет о выборе между потребительским и автокредитом — оценили эксперты, опрошенные aif.ru.

Как объяснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, автокредит, выдаваемый, как правило, под залог приобретаемой машины, обходится намного дешевле, чем потребительский. «Ставка по нему как минимум на пять-семь процентов выше, чем по автокредиту», — пояснил независимый финансовый консультант, эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин. Он напомнил, что банки вынуждены закладывать в потребкредит большие риски невозврата.

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В то же время, предупредил Калугин, при продаже автомобилей дилеры навязывают большое количество дополнительных услуг, в том числе страховых, а если клиент отказывается от страхования, то изменяется ставка кредита. Как отметил профессор МГУ Расул Мусаев, из-за этого потребителям зачастую «становится выгоднее взять потребкредит и произвести оплату авто, чем соглашаться на автокредитование, включающее в себя, как правило, необходимость его страхования».

Ранее сообщалось, что, согласно проекту федерального бюджета на 2024 год, на льготные автокредиты и лизинг, а также на поддержку производителей газомоторной техники в России планируется направить 17,3 миллиарда рублей, а за три предстоящих года финансирование основных действующих мер господдержки спроса на продукцию российского автопрома превысит 83,5 миллиарда рублей.

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    Дмитрий Воронин
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