Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:11, 31 октября 2023Среда обитания

В Европе многодетная мать-одиночка осталась без дома из-за плесени

Mirror: в Шотландии мать-одиночка с тремя детьми осталась без дома из-за плесени
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

В шотландском Абердине многодетная мать-одиночка осталась без крыши над головой из-за разросшейся плесени. Европейские чиновники, однако, долгое время считали квартиру безопасной для проживания, пишет британское издание Mirror.

Каролина Осинска переехала в муниципальную квартиру в декабре 2020 года, когда была беременна третьим ребенком. На сырость в доме новая хозяйка пожаловалась сразу после переезда, но ответа от городского совета не получила. Спальня плохо проветривалась, и стены в ней всегда были влажными. По всему дому стоял гнилостный запах. У Каролины и детей развился кашель и проблемы с психикой, утверждает она.

Материалы по теме:
Покатались — и хватит В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Покатались — и хватитВ России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
20 июня 2018
Запарили уже Россияне страдают от прорыва батарей в квартирах
Запарили ужеРоссияне страдают от прорыва батарей в квартирах
21 февраля 2018

Из-за протечки в квартире выше в августе 2023-го в ванной комнате Каролины обрушился потолок. В то время женщина была в отъезде. По приезде она обратилась в аварийную службу, но на вызов никто не приехал. Позднее ей сообщили, что инспектор прибудет по заявке только 6 сентября. В назначенный день он приехал по нужному адресу, но в квартиру к Каролине якобы не попал. По словам женщины, все это время она ожидала госслужащего прямо за дверью. Фотографии обстановки в заплесневевшей квартире она передала городскому совету. Когда спустя семь недель инспектор все-таки попал в квартиру к Каролине, он был абсолютно шокирован состоянием жилья. Зайти в ванную он просто побоялся.

В итоге семье пришлось переехать, но платить за отсыревшую квартиру они продолжают до сих пор. Вернуть деньги местная администрация отказалась, на письма и звонки не отвечает. Шотландка считает, что власти пытаются замять ее дело. В городском совете журналистам ответили, что с проблемой знакомы и работают над ней. Теперь Каролина ожидает, что ей предложат другое муниципальное жилье, но таких, как она, в очереди на квартиру немало.

Ранее на Сахалине многодетная мать лишилась квартиры из-за затопленного подвала. Плесень въелась не только в стены и потолок, но и в мебель и даже в кафельную плитку. Состояние подвала местная управляющая компания не проверяла 25 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Microsoft прекратила поддержку Windows CE

      Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Россию с помощью БПЛА

      Россиянка планировала устроить теракт с помощью бомбы и попалась

      Ученые нашли связь между активным образом жизни и достатком

      В Газу прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Египта

      На Урале двое детей провалились под неокрепший лед и попали на видео

      На Украине подтвердили угрозу закрытия границы с Польшей

      Хирург назвал россиянам три самые популярные операции для омоложения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости