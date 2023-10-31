В Европе многодетная мать-одиночка осталась без дома из-за плесени

Mirror: в Шотландии мать-одиночка с тремя детьми осталась без дома из-за плесени

В шотландском Абердине многодетная мать-одиночка осталась без крыши над головой из-за разросшейся плесени. Европейские чиновники, однако, долгое время считали квартиру безопасной для проживания, пишет британское издание Mirror.

Каролина Осинска переехала в муниципальную квартиру в декабре 2020 года, когда была беременна третьим ребенком. На сырость в доме новая хозяйка пожаловалась сразу после переезда, но ответа от городского совета не получила. Спальня плохо проветривалась, и стены в ней всегда были влажными. По всему дому стоял гнилостный запах. У Каролины и детей развился кашель и проблемы с психикой, утверждает она.

Из-за протечки в квартире выше в августе 2023-го в ванной комнате Каролины обрушился потолок. В то время женщина была в отъезде. По приезде она обратилась в аварийную службу, но на вызов никто не приехал. Позднее ей сообщили, что инспектор прибудет по заявке только 6 сентября. В назначенный день он приехал по нужному адресу, но в квартиру к Каролине якобы не попал. По словам женщины, все это время она ожидала госслужащего прямо за дверью. Фотографии обстановки в заплесневевшей квартире она передала городскому совету. Когда спустя семь недель инспектор все-таки попал в квартиру к Каролине, он был абсолютно шокирован состоянием жилья. Зайти в ванную он просто побоялся.

В итоге семье пришлось переехать, но платить за отсыревшую квартиру они продолжают до сих пор. Вернуть деньги местная администрация отказалась, на письма и звонки не отвечает. Шотландка считает, что власти пытаются замять ее дело. В городском совете журналистам ответили, что с проблемой знакомы и работают над ней. Теперь Каролина ожидает, что ей предложат другое муниципальное жилье, но таких, как она, в очереди на квартиру немало.

Ранее на Сахалине многодетная мать лишилась квартиры из-за затопленного подвала. Плесень въелась не только в стены и потолок, но и в мебель и даже в кафельную плитку. Состояние подвала местная управляющая компания не проверяла 25 лет.