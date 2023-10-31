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17:09, 31 октября 2023Силовые структуры

Стало известно о желании Олега Царева получить оружие незадолго до покушения

Незадолго до покушения Олег Царев просил чиновника наградить его оружием

Кадр: Telegram-канал Mash

Незадолго до покушения бывший украинский народный депутат пытался получить оружие. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, о своем желании он рассказал одному из чиновников Крыма и попросил наградить его нарезным оружием. Царев рассказал, что его хотят убить, но вопрос с награждением затянулся из-за бюрократических процедур.

ФСБ выяснила, что координатором покушения был 46-летний житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал в Ялте тайник с оружием. 31 октября его задержали. Дома у мужчины нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами

В политика стреляли дважды на территории санатория, где он проживал, в ночь на 27 октября — его доставили в больницу с большой потерей крови.

Владимир Седов
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