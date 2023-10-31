Стало известно о желании Олега Царева получить оружие незадолго до покушения

Незадолго до покушения Олег Царев просил чиновника наградить его оружием

Незадолго до покушения бывший украинский народный депутат пытался получить оружие. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, о своем желании он рассказал одному из чиновников Крыма и попросил наградить его нарезным оружием. Царев рассказал, что его хотят убить, но вопрос с награждением затянулся из-за бюрократических процедур.

ФСБ выяснила, что координатором покушения был 46-летний житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал в Ялте тайник с оружием. 31 октября его задержали. Дома у мужчины нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами

В политика стреляли дважды на территории санатория, где он проживал, в ночь на 27 октября — его доставили в больницу с большой потерей крови.