Стилистка перечислила россиянкам устаревшие модели пуховиков
Стилистка Анна Тарасова перечислила россиянкам популярные модели пуховиков, которые устарели. Соответствующую информацию публикует «Городовой».
По словам эксперта, среди большого количества зимней верхней одежды встречаются неактуальные позиции. В связи в этим собеседница издания перечислила элементы данных изделий, которых стоит избегать.
В первую очередь Тарасова призвала отказаться от пояса-резинки на металлической пряжке. Помимо этого, она назвала старомодными меховые окантовки и укороченные рукава. «У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой», — заключила специалистка.
Ранее в октябре основательница бренда Thel Studios Вероника Логинова перечислила россиянкам модные замены пуховикам. По мнению эксперта, альтернативой данному предмету гардероба может послужить утепленное оверсайз-пальто длины макси.