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15:46, 31 октября 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам устаревшие модели пуховиков

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стилистка Анна Тарасова перечислила россиянкам популярные модели пуховиков, которые устарели. Соответствующую информацию публикует «Городовой».

По словам эксперта, среди большого количества зимней верхней одежды встречаются неактуальные позиции. В связи в этим собеседница издания перечислила элементы данных изделий, которых стоит избегать.

В первую очередь Тарасова призвала отказаться от пояса-резинки на металлической пряжке. Помимо этого, она назвала старомодными меховые окантовки и укороченные рукава. «У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой», — заключила специалистка.

Ранее в октябре основательница бренда Thel Studios Вероника Логинова перечислила россиянкам модные замены пуховикам. По мнению эксперта, альтернативой данному предмету гардероба может послужить утепленное оверсайз-пальто длины макси.

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      Екатерина Ештокина
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