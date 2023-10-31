Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:07, 31 октября 2023Среда обитания

Строительство моста через Неву за 50 миллиардов рублей перенесли

Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге начнется в 2024 году

Фото: Unsplash

Строительство Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге планируется начать в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. По его словам, в этом году планируется получить заключение экспертизы, а в следующем — уже приступить непосредственно к строительству.

«Современному Петербургу обязательно нужна еще одна переправа через Неву», — заметил глава города. Это будет первый новый разводной мост через Неву, который построят в Петербурге за последние 40 лет.

Сроки были перенесены. Зимой 2023-го городские власти указывали, что строительство может начаться уже текущем году. Ориентировочная стоимость строительства составляет 50 миллиардов рублей, но она еще может быть скорректирована. Мост с легкими арочными пролетами будет расположен между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на самом длинном отрезке Невы, где нет переправ.

Также известно, что мост будет разводным, его высота составит 15 метров. Предполагается, что там будет шесть полос (две — для общественного транспорта), в центре — трамвайные рельсы, с одной стороны — велодорожка, с другой — пешеходная.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

      Госдума одобрила законопроект о наказании добровольцев за порчу оружия и техники

      Бывший украинский топ-чиновник раскритиковал Зеленского за стиль управления

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Патрушев обвинил США в паразитировании на украинском конфликте

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Телескоп Уэбба обнаружил гигантское звездное гало

      Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости