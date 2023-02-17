Назван срок начала строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

Строительство разводного моста за 50 млрд рублей в Петербурге начнут в 2023 году

В 2023 году в Санкт-Петербурге планируется начать строительство нового разводного моста через Неву. Срок старта назвали в пресс-службе администрации губернатора города, сообщает РИА Новости.

Речь идет о Большом Смоленском мосте, в нем предусмотрено шесть полос движения. Предполагается, что за счет этого получится улучшить транспортную доступность и упростить перевозки как на личном, так и на общественном транспорте для 800 тысяч жителей города.

Ориентировочная стоимость строительства составляет 50 миллиардов рублей, но она еще может быть скорректирована. Мост с легкими арочными пролетами будет расположен между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на самом длинном отрезке Невы, где нет переправ. Это будет первый разводной мост через Неву, который построят в Петербурге за последние 40 лет. Предыдущий такой мост — Кантемировский — был открыт в 1982 году.

В настоящее время в городском бюджете на строительство моста предусмотрено более 27 миллиардов рублей. Деньги пойдут на закупку материалов и технологий, которые позволят начать строительно-монтажные работы.