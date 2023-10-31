В Израиле предрекли тяжелую наземную операцию в Газе

Глава Совбеза Хагенби: наземная операция в секторе Газа будет трудной

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа будет тяжелой, считает глава совета страны по национальной безопасности Цахи Ханегби. Его слова приводит издание The Times of Israel.

Он подчеркнул, что войскам предстоят интенсивные сражения и потери. «Мы полны решимости победить, несмотря на боль», — заявил Ханегби. Он также выразил надежду, что в результате операции будут освобождены заложники, взятые в плен палестинским движением ХАМАС, но уточнил, что перспективы сделки по мирному освобождению пленных пока отсутствуют.

Ранее Израиль объявил начало третьей фазы военной операции против ХАМАС в Газе. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, она включает расширение наземных операций на территории анклава. «Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС», — указал он.