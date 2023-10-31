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12:57, 31 октября 2023Мир

В Кремле высказались об альтернативах Совбезу ООН

Песков об идее создать альтернативу Совбезу ООН: нужен очень сложный консенсус

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Для создания альтернативы Совету Безопасности (СБ) ООН необходим очень сложный международный консенсус. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об альтернативах Совбезу ООН, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что система ООН остается единственным и безальтернативным международным механизмом, несмотря на «большую неэффективность по самым жизненно-важным вопросам мировой повестки дня».

«В свое время она создавалась как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного консенсуса международного, и, конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса как минимум», — заключил Песков.

В сентябре Песков говорил, что в мире происходят тектонические изменения, и Организация Объединенных Наций должна к ним адаптироваться. «Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа — Совета Безопасности», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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