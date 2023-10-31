В Молдавии предложили сократить число посольств республики в России

Правительство Молдавии предложило сократить число посольств в России с 18 до 13

Правительство Молдавии предложило сократить число посольств республики в России. Об этом сообщает агентство «Sputnik Молдова».

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), количество представительств республики хотят сократить с 18 до 13.

Ранее в Молдавии заблокировали сайты более 30 российских СМИ. В список запрещенных ресурсов попали сайты ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU, «Известий», «Московского комсомольца» и других.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что Кишинев должен объяснить позицию по блокировке. По его словам, в случае если издания не нарушали законодательство страны, подобный шаг можно трактовать как нарушение свободы слова.