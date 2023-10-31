В ООН выступили против планов Израиля по переселению жителей сектора Газа

Представитель генсека ООН Дюжаррик выступил против переселения жителей Газы

ООН выступает против планов Израиля по насильственному переселению более 2,3 миллиона жителей сектора Газа, заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его цитирует РИА Новости.

«Мы четко выступаем против насильного массового перемещения людей», — сказал он.

Ранее власти Израиля признали существование плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы страна согласилась принять палестинских беженцев из сектора Газа.