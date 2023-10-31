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18:29, 31 октября 2023Наука и техника

В России заявили о создании принципиально нового средства для полетов в космос

Центр Келдыша: создается принципиально новое средство для полетов в космос

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Центре Келдыша (входит в госкорпорацию «Роскосмос») ведется создание принципиально нового средства для полетов в дальний космос. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает ТАСС.

В Центре Келдыша не уточнили, о каком именно средстве идет речь, однако заявили, что оно обеспечит «рост экономичности транспортных операций в космосе, существенный рост электрической мощности в космосе и создание космических аппаратов с изменяемыми параметрами орбиты».

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«Наши разработки опережают многие мировые аналоги по своим энергомассовым и эксплуатационным характеристикам», — добавил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

В июле 2022-го руководитель предприятия в интервью РИА Новости сообщил, что создание штатного ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции (МКС) в 2024-м.

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      Иван Потапов
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