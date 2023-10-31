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19:20, 31 октября 2023Моя страна

В Сочи появятся многоструйные водопады

В Сочи благоустроят гостевой маршрут по улице Победы

Фото: Damir Yakupov / Unsplash

Гостевой маршрут по улице Победы благоустроят в Сочи. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский, передает KP.RU.

Глава Сочи сообщил, что в обновленном общественном пространстве установят многоструйные водопады в обрамлении зелени и парковую мебель. Кроме того, здесь появятся малые архитектурные формы и декоративные световые конструкции.

Как заявил Копайгородский, завершить благоустройство планируется в феврале 2024 года.

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      Алиса Удовик
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