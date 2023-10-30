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16:14, 30 октября 2023Моя страна

В Екатеринбурге запустили трамвай с уральской росписью

В Екатеринбурге запустили трамвай, расписанный воспитанниками творческой студии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге начал курсировать трамвай, расписанный воспитанниками творческой студии «Уральская избушка». Как уточнили в KP.RU, необычную акцию провели в честь 95-летия свердловского трамвая.

Отмечается, что расписанный голубыми, желтыми и красными цветами вагон курсирует на маршруте №17.

«Мы можем сказать, что это достаточно большой проект и нам пришлось хорошо постараться, но думаем, мы справились», — прокомментировали проделанную работу в мастерской.

Ранее сообщалось, что троллейбусы в России научились пробуждать совесть безбилетников.

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      Варвара Кошечкина
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