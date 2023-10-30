В Екатеринбурге запустили трамвай с уральской росписью

В Екатеринбурге запустили трамвай, расписанный воспитанниками творческой студии

В Екатеринбурге начал курсировать трамвай, расписанный воспитанниками творческой студии «Уральская избушка». Как уточнили в KP.RU, необычную акцию провели в честь 95-летия свердловского трамвая.

Отмечается, что расписанный голубыми, желтыми и красными цветами вагон курсирует на маршруте №17.

«Мы можем сказать, что это достаточно большой проект и нам пришлось хорошо постараться, но думаем, мы справились», — прокомментировали проделанную работу в мастерской.

Ранее сообщалось, что троллейбусы в России научились пробуждать совесть безбилетников.