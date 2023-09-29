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20:11, 29 сентября 2023Среда обитания

Троллейбусы в России научились пробуждать совесть безбилетников

В троллейбусах Петербурга стали показывать, сколько людей не оплатили проезд

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В российских троллейбусах начали вести учет безбилетников: количество людей, которые не оплатили проезд, стало отображаться на экранах в транспорте Санкт-Петербурга. Как сообщает «Петербургский дневник», комплекс оборудования, считающего «зайцев», используют на троллейбусах моделей «Авангард», «Премьер» и «Ольгерд».

Информация о безбилетниках передается на пункты диспетчерского контроля. «Таким образом, контролеры всегда знают, на какой маршрут, какой троллейбус или трамвай им необходимо обратить внимание. А пассажиры всегда видят эту информацию в режиме реального времени на мониторах в транспорте. Совесть — лучший контролер!» — прокомментировали в «Горэлектротрансе». Такое же оборудование собираются поставить на ретротрамваи «Достоевский» и «Довлатов», но эти вагоны пока не на линиях.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 500 рублей. По оценкам Смольного, общее число безбилетников в городе не превышает 7,7 процента.

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    Платон Щукин
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