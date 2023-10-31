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11:59, 31 октября 2023Культура

Валерия Гай Германика объявила о разводе с супругом

Валерия Гай Германика объявила о разводе с супругом после 4 лет брака

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика объявила о разводе со своим супругом, бизнесменом Денисом Молчановым, после четырех лет брака. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Кинематографистка призвала не задавать ей вопросов о расставании.

«Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написаной страницей. Мы расстались. Журналисты не звоните мне, эта тайну вам доверит только тот, кто ее знает», — написала Гай Германика.

Режиссер также добавила, что собирается снять фильм, посвященный ей самой.

Пара поженилась в феврале 2019 года, а спустя несколько месяцев у них родился сын Август. Известно, что Молчанов также удочерил двоих дочерей кинематографистки, Октавию и Северину.

В июне этого года Гай Германика прокомментировала слухи о русофобии за границей.

Ранее сообщалось, что российский хип-хоп исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, официально развелся со своей второй супругой, российской моделью и блогершей Юлией Королевой.

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      Анастасия Астахова
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