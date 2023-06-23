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12:39, 23 июня 2023Культура

Валерия Гай Германика прокомментировала слухи о русофобии за границей

Валерия Гай Германика заявила, что не сталкивалась с русофобией за границей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика прокомментировала слухи о русофобии за границей. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Кинематографистка отметила, что не сталкивалась с негативным отношением к россиянам, побывав в разных странах. Она рассказала, что из каждого радио говорят о России, а местные жители разных стран очень политизированы, добавив, что в Венеции она видела на стене надпись «К черту США».

«В люкс магазинах не то что продают русским, там обычно один-два русских консультанта. Кстати, по-русски говорить модно, в туристических странах даже официанты говорят по-русски. А в Китае проще найти китайца, кто говорит по-русски, чем кто по-английски», — написала режиссер, подчеркнув, что основывается на личных наблюдениях.

В конце мая народная артистка РСФСР Людмила Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии.

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    Анастасия Астахова
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