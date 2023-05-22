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17:29, 22 мая 2023Культура

Народная артистка РСФСР Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии
Людмила Зайцева

Людмила Зайцева. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии. Об этом она сообщила в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Актриса призналась, что находится в шоке и недоумении от высказываний ее украинской коллеги Ады Роговцевой и других звезд, которые долгое время работали в России: «Что с ней? Ведь Роговцева — человек, выросший, в общем, на русской культуре. А сегодня… Что-то страшное с этими людьми произошло».

Зайцева также упомянула актера Богдана Бенюка, снявшегося в таких российских сериалах, как «Ликвидация» и «Утесов. Песня длиною в жизнь».

«Мы встречались с Богданом на кинофестивале в Анапе, обнимались, целовались, все было прекрасно. А потом вдруг… То, что я читаю сейчас о нем в средствах массовой информации, ужасает», — поделилась артистка, охарактеризовав его поведение как ярый национализм и обвинив его в ненависти к русским.

Зайцева назвала «страшным делом» то, что «сегодня происходит в умах на Украине».

Ранее стали известны продолжающие работать в России украинские артисты.

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Анастасия Астахова
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