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09:27, 31 октября 2023Забота о себе

Врач назвал вредный для мужского либидо напиток

Фото: Elevate / Unsplash

Один из самых популярных у мужчин напитков — пиво — вредит либидо, так как способствует росту женских гормонов, предупредил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал и другие вредные для мужчин продукты.

Гастроэнтеролог обратил внимание на то, что из-за злоупотребления пивом у мужчин начинает расти живот. Накопленный в нем жир снижает уровень тестостерона в организме, одновременно стимулируя увеличение уровня женских гормонов эстрогенов. Это напрямую сказывает на мужском либидо. «Также за счет роста эстрогенов у мужчин развивается гинекомастия — увеличение молочных желез», — уточнил Белоусов.

К тому же, по его словам, пиво содержит алкоголь, вредящий вредит печени и нервной системе, и фитоэстрогены — аналоги женских гормонов, входящие в состав хмеля.

Эксперт также призвал мужчин убрать из меню сою и продуты из нее: соевое молоко, тофу, соевый соус и масло. Многие, отметил он, считают эти продукты полезными. Однако соя, как и пиво, содержит фитоэстрогены, способные подавлять синтез тестостерона у мужчин.

Употребление сои может снижать концентрацию тестостерона в крови, ухудшать качество спермы и повышать риск развития эректильной дисфункции

Евгений Белоусовгастроэнтеролог

Любимое большинством мужчин жареное мясо — не лучшее блюдо в рационе, продолжил Белоусов. Особенно свинина и баранина, содержащие много насыщенных жиров, повышающих уровень «плохого» холестерина. Из-за него возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижения кровотока в органах малого таза, в том числе в половом члене, что ухудшает эрекцию и сексуальную функцию, констатировал эксперт.

Кроме того, жареное мясо, как колбасы, копчености и консервы, содержит канцерогены — вещества, повышающие риск развития рака, особенно рака простаты

Евгений Белоусовгастроэнтеролог
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В заключение Белоусов посоветовал мужчинам отказаться от консервов в жестяных банках. При длительном хранении и соприкосновении с находящейся внутри жидкостью этот жесть начинает выделять вредное вещество бисфенол. Регулярно попадая в организм, он уменьшает количество сперматозоидов и снижает их жизнеспособность, подытожил гастроэнтеролог.

Ранее Евгений Белоусов рассказал о главных для мужского здоровья продуктах. В их число он включил помидоры.

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      Вера Владзиевская
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