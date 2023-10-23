Врач назвал пять главных продуктов для мужского здоровья

Помидоры и яйца, среди прочих продуктов, содержат необходимые для мужского здоровья микроэлементы, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал пять продуктов, которые, по его мнению, мужчинам нужно включить в рацион.

В первую очередь он рекомендовал есть помидоры. Доктор объяснил, что они богаты ликопином — пигментом, обладающим мощными антиоксидантными свойствами. Ликопин, по его словам, помогает защитить кожу от повреждений, снижает риск развития болезней сердца и рака простаты. Также этот микроэлемент помогает улучшить эректильную функцию, добавил эксперт.

Другим полезным для мужчин продуктом он назвал овес — богатейший источник клетчатки, которой мужчинам нужно съедать не менее 40 граммов в день. Гастроэнтеролог добавил, что овес также помогает нормализовать уровень тестостерона.

Яичный желток — один из немногих продуктов, который содержат витамин D в естественной форме. Также яйца являются ценным источником холина, антиоксидантов лютеина и зеаксантина, селена, фосфора и некоторых витаминов группы В Евгений Белоусов гастроэнтеролог

Кроме того, он посоветовал добавить в рацион нежирное мясо, например, телятину — особенно это рекомендуется делать тем, кто занимается спортом. Из богатого белком мяса в организм поступают аминокислоты, которые помогают сохранить и нарастить мышечную массу, уточнил специалист.

«Картофель важно включать в рацион как источник необходимого для работы сердца калия. Лучше всего употреблять запеченный в мундире картофель. В нем содержится 930 миллиграммов калия на 100 граммов продукта, а общая дневная норма для взрослого здорового мужчины составляет 3400 миллиграммов», — подытожил Белоусов.

Ранее терапевт, профессор Светлана Каневская рассказала об опасности мужского ожирения. Она объяснила, что из-за абдоминального ожирения у мужчин меняется гормональный фон, снижается либидо и даже может наступить импотенция.