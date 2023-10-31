Врач предупредил об опасности интенсивных тренировок для людей старше 50 лет

Хирург Умнов: причиной кончины Мэттью Перри могли стать интенсивные тренировки

Причиной преждевременной кончины звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри могли стать слишком интенсивные тренировки, заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В комментарии для издания Life хирург предупредил, что люди старше 50 лет должны с осторожностью заниматься спортом.

Умнов заявил, что в возрасте от 45 до 50 лет мужчины уверены, что все еще такие же сильные, как и в молодости, но на самом деле это не так. И из-за этого заблуждения они продолжают выполнять тот же объем нагрузок, что и раньше, чем подвергают себя опасности, объяснил хирург.

Но резервы организма уменьшаются, пусть и с арифметической, но прогрессией, точнее — регрессией. Происходит накопление холестерина в сосудах, что вызывает нарушение кровотока Александр Умнов хирург

Спорт — это стресс даже для молодого организма, продолжил врач. С увеличением возраста вероятность летального исхода возрастает в том числе и из-за усугубляющих состояние здоровья вредных привычек, заявил Умнов. Он добавил, что Перри не учел, что в 54 года большие физические нагрузки вредят подорванному здоровью (известно, что актер несколько раз в день занимался пиклболом — прим. «Ленты.ру»).

Ранее звезды сериала «Друзья» впервые высказались об уходе Мэттью Перри из жизни. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс и Мэтт Леблан заявили, что им потребуется время, чтобы осознать масштаб потери.