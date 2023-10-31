Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:26, 31 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности интенсивных тренировок для людей старше 50 лет

Хирург Умнов: причиной кончины Мэттью Перри могли стать интенсивные тренировки

Фото: Unsplash

Причиной преждевременной кончины звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри могли стать слишком интенсивные тренировки, заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В комментарии для издания Life хирург предупредил, что люди старше 50 лет должны с осторожностью заниматься спортом.

Умнов заявил, что в возрасте от 45 до 50 лет мужчины уверены, что все еще такие же сильные, как и в молодости, но на самом деле это не так. И из-за этого заблуждения они продолжают выполнять тот же объем нагрузок, что и раньше, чем подвергают себя опасности, объяснил хирург.

Но резервы организма уменьшаются, пусть и с арифметической, но прогрессией, точнее — регрессией. Происходит накопление холестерина в сосудах, что вызывает нарушение кровотока

Александр Умновхирург
Материалы по теме:
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Спорт — это стресс даже для молодого организма, продолжил врач. С увеличением возраста вероятность летального исхода возрастает в том числе и из-за усугубляющих состояние здоровья вредных привычек, заявил Умнов. Он добавил, что Перри не учел, что в 54 года большие физические нагрузки вредят подорванному здоровью (известно, что актер несколько раз в день занимался пиклболом — прим. «Ленты.ру»).

Ранее звезды сериала «Друзья» впервые высказались об уходе Мэттью Перри из жизни. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс и Мэтт Леблан заявили, что им потребуется время, чтобы осознать масштаб потери.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?

      Маэстро Понасенков через суд потребовал снять с него статус иноагента

      Пугачевой и Орбакайте разрешили оставить пирс на даче

      Комиссия Госдумы рекомендовала лишить полномочий двух депутатов из-за прогулов

      Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

      Валя Карнавал объяснила желание убрать наращенные волосы и уменьшить губы

      Европейский банк прекратит принимать рубли

      В Петербурге обсудили развитие города в соответствии с поручениями президента

      «Невидимый ребенок» с опасной мутацией родился со сломанными руками

      Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости