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06:31, 31 октября 2023Мир

В Германии раскрыли цель конфликта на Украине

Депутат Европарламента Крах заявил о войне на Украине за мировой порядок

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах заявил, что Украина стала марионеткой в руках США в конфликте с Россией. Об этом он высказался в интервью американскому изданию American Conservative.

Крах раскрыл цель конфликта на Украине и подчеркнул, что в стране идет столкновение за мировой порядок.

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«Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом», — сказал он.

По мнению парламентария, в мире существует три страны, которые обладают наивысшим уровнем суверенитета и могут не оглядываться на интересы своих соседей. Среди них Россия, США и Китай. Он спрогнозировал распад коллективного Запада и отметил, что многополярный мировой порядок неизбежен.

«Это означает, что Евросоюзу потребуется <...> развивать отношения не только США, но также с Россией, Китаем, Индием и т.д.», — заключил Крах.

Ранее член нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка предрек исчезновение Украины. По его мнению, это произойдет, если все граждане страны не станут участвовать в конфликте с Россией.

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      Марина Совина
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