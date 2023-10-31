Юлианна Караулова назвала самых стильных российских звезд

Певица и телеведущая Юлианна Караулова назвала самых стильных, по ее мнению, российских знаменитостей. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Звездач».

Экс-участница «Фабрики звезд» отметила, что в данный момент замечает много модных артистов в отечественном шоу-бизнесе. При этом в свой список она внесла певцов Niletto и Олега Майами, а также исполнительниц Ольгу Серябкину, Елену Темникову, Юлию Паршуту и Кети Топурию.

Караулова отметила, что у нее самой бывали неудачные образы для появления на публике. В обычной жизни, по словам певицы, она предпочитает комфортную и неяркую одежду и обувь.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России. В первую очередь эксперт выделил звезду «Холопа» Милоша Биковича. В то же время он внес в список актера, шоумена и ведущего Дмитрия Нагиева, который стал лицом нового отечественного бренда Idol, а также актера и ведущего Ивана Урганта.