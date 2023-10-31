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21:26, 31 октября 2023Спорт

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 88-й минуте сине-бело-голубых вперед 28-летний нападающий Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» обеспечил себе первое место в группе C, набрав 14 очков. «Крылья Советов» остались на четвертом месте, имея в активе три балла.

В параллельном матче шестого тура «Балтика» встречается с «Ахматом». На момент написания заметки игра продолжается. Счет на табло 1:1. У калининградской команды отличился Анхело Энрикес, а у грозненской — Антон Швец.

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      Ксения Курашкина
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