Названа самая популярная версия ОС Android

PhoneArena: Android 13 стала самой популярной ОС от Google

Названа самая распространенная версия операционной системы на Android-смартфонах. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Согласно информации проекта Android Studio от 1 октября 2023 года, выпущенная в 2022-м версия Android 13 заняла первое место. ОС получила долю 22,4 процента. На второй позиции оказалась Android 11 — 21,6 процента, третьей по популярности стала Android 10 — 16,1 процента.

Журналисты медиа отметили, что Android 13 заметно увеличила потребительскую базу за год — в октябре 2022 года она имела долю 15 процентов. Также год назад Android 13 занимала лишь четвертую строчку по популярности: лидером оказалась Android 11.

По словам специалистов, Google за последние годы добилась определенного прогресса в распространении новых версий ОС. Однако по причине, что конечные производители смартфонов устанавливают собственные сроки выхода Android на свои устройств, распространение актуальных версий замедляется. Это подтверждает тот факт, что выпущенная в 2018 году Android 9 по-прежнему остается пятой по популярности ОС от Google.

В начале октября корпорация Google представила первую публичную версию ОС Android 14. Операционную систему первыми получили смартфоны Google Pixel — модель Pixel 4a и более новые девайсы.