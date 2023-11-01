Автогол Денисова помог «Краснодару» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

«Краснодар» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» в матче Кубка России

«Краснодар» обыграл московский «Спартак» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У хозяев голами отметились Наиль Умяров и Александр Соболев, реализовавший пенальти. У краснодарцев отличился Александр Кокшаров, оформивший дубль. На 74-й минуте при счете 2:2 защитник красно-белых Даниил Денисов оформил автогол и помог соперникам выйти вперед.

«Спартак» досрочно обеспечил себе лидерство в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. «Краснодар» благодаря этой победе поднялся с третьей на вторую строчку. В активе команды 11 баллов. На третьем месте идет «Динамо», набравшее после пяти матчей восемь очков. На последней строчке держится «Пари Нижний Новгород», на счету которого два балла.

Заключительный матч группового этапа в группе D состоится 2 ноября. «Динамо» на своей арене примет «Нижний Новгород». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.