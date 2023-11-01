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22:50, 1 ноября 2023Спорт

Автогол Денисова помог «Краснодару» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

«Краснодар» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» в матче Кубка России
Наиль Умяров (слева) и Ильзат Ахметов (справа)

Наиль Умяров (слева) и Ильзат Ахметов (справа). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Краснодар» обыграл московский «Спартак» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У хозяев голами отметились Наиль Умяров и Александр Соболев, реализовавший пенальти. У краснодарцев отличился Александр Кокшаров, оформивший дубль. На 74-й минуте при счете 2:2 защитник красно-белых Даниил Денисов оформил автогол и помог соперникам выйти вперед.

«Спартак» досрочно обеспечил себе лидерство в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. «Краснодар» благодаря этой победе поднялся с третьей на вторую строчку. В активе команды 11 баллов. На третьем месте идет «Динамо», набравшее после пяти матчей восемь очков. На последней строчке держится «Пари Нижний Новгород», на счету которого два балла.

Заключительный матч группового этапа в группе D состоится 2 ноября. «Динамо» на своей арене примет «Нижний Новгород». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

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      Ксения Курашкина
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