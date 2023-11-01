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21:11, 3 ноября 2023Бывший СССР

Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы самолетом европейской страны

МО Белоруссии: польский легкомоторный самолет нарушил границу 2 ноября

Фото: Reuters

Польский легкомоторный самолет нарушил границу Белоруссии. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в социальной сети Х.

По словам Ревенко, в процессе патрулирования самолет неоднократно пересек госграницу Белоруссии на глубину до 200 метров 2 ноября. «С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как "на грани"», — отметил он.

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Киев сосредоточил в направлении Белоруссии 120 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что силы и средства ВСУ приведены в состояние военного положения.

В конце октября сообщалось, что войска Украины приступили к усилению противовоздушной обороны на границе с Белоруссией. Как уточнялось, ВСУ усиливают систему ПВО за счет западного вооружения.

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      Екатерина Подвигина
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