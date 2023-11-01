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12:18, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Бузова раскрыла сложность работы на телевидении

Бузова высказалась о съемках реалити-шоу словами «невозможно спрогнозировать»

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о графике съемок реалити-шоу словами «невозможно спрогнозировать». Сложность работы на телевидении она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Знаете, что такое снимать реалити? Это когда в пять часов стоп-мотор, а буквально через час тебе срочно звонят и вызывают на работу. Потому что происходит то, что невозможно спрогнозировать», — заявила телезвезда в видео.

Бузова опубликовала ролик из Китая. Там телеведущая вместе с коллегой Михаилом Галустяном работает над новым реалити-шоу «Сокровища императора», которое будет транслироваться на ТНТ. Известно, что в проекте будут участвовать в том числе певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян.

Ранее комик Михаил Галустян объяснил феномен Ольги Бузовой. Шоумен заявил, что певица прославилась благодаря тому, что позволяла шутить над собой.

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      Маргарита Щигарева
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