Галустян объяснил феномен Бузовой

Галустян заявил, что Бузова прославилась, потому что позволяла шутить над собой

Российский комик, актер и телеведущий Михаил Галустян заявил, что его коллега по шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ, певица и ведущая Ольга Бузова прославилась благодаря тому, что позволяла шутить над собой. Феномен ее популярности юморист объяснил, беседуя с журналисткой Надеждой Стрелец. Интервью доступно на YouTube.

«Когда она позволяла шутить над собой, аудитории она и понравилась. Потом, наверное, когда она стала уже прям явлением, тогда, может быть, люди чуть-чуть и поднапряглись. Типа: "Ой, мы сейчас это сами сделали? Мы сделали главной звездой девочку, над которой ржали?"» — сказал комик.

Галустян добавил, что когда певица начала становиться популярной, часть ее аудитории захотела, чтобы она оставалась «веселой девочкой-блондинкой, над которой можно шутить».

Юморист также подчеркнул, что хорошо относится к Бузовой и уважает ее за трудолюбие. По его словам, певица любит работать и готова меняться. «Она едет туда, куда другие отказываются ехать, она соглашается на то, на что другие не соглашаются», — констатировал он.

В этом же интервью Галустян заявил о нежелании комика Гарика Харламова общаться с ним. Он заявил, что у них с Харламовым «хорошие отношения, которых нет».