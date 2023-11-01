Бывшая жена Моргенштерна показала откровенные фото на Хеллоуин

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенные фото на Хеллоуин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя инфлюэнсерша снялась в образе персонажа мультфильма «Параллельный мир» Холли Вуд. Так, девушка позировала перед камерой в белом наряде, который состоял из корсета с чашками, мини-юбки с завышенной талией, а также прозрачных чулок с подвязками.

Кроме того, она надела чокер и парик оттенка блонд, уложив волосы в небрежный пучок с прядями по обе стороны лица. В то же время экс-возлюбленная музыканта накрасила ногти ярко-красным лаком, нанесла на веки голубые тени и подчеркнула губы коричневой помадой.

В октябре российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в образах персонажей сериала «Игра престолов», и их подняли на смех в сети. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд.