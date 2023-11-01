Евросоюз пообещал выделить рекордную сумму на миграцию из Средней Азии

RT: Евросоюз пообещал выделить €21 млн на миграцию из Средней Азии

Евросоюз планирует выделить 21 миллион евро на процессы, связанные с миграцией из Средней Азии и «управление границами», это рекордная сумма, которую тратили на некоммерческие проекты в этом регионе. Об этом пишет RT.

Грант на этот проект выделяет Международный центр развития миграционной политики (ICMPD), который спонсируется Евросоюзом. Тендер объявлен на выполнение проекта, связанного с миграционными процессами, экономикой «с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп», сообщило RT.

Основной целью проекта должны стать создание дискуссии в обществе по поводу миграции, предоставление поддержки организациям, которые работают в приграничных территориях.

В описании тендера говорится, что проект — это долгосрочная инициатива. Он будет реализовываться в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил намерение Евросоюза расширить сотрудничество со странами Средней Азии в энергетической сфере. Перед этим выяснилось, что ЕС намерен построить транспортные коридоры в обход России.