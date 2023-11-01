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12:09, 1 ноября 2023Спорт

Футболиста турецкого клуба наказали за фастфуд

Футболиста «Галатасарая» Ндомбеле исключили из состава клуба из-за фастфуда

Фото: Alessandro Garofalo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Футболиста «Галатасарая» Танги Ндомбеле исключили из состава клуба за фастфуд. Об этом сообщает Fotospor.

Как передает источник, ночью после матча с «Баварией» (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник заказал в отель большой бургер, картофель и колу. Об этом узнал главный тренер команды Окан Бурук и решил наказать игрока — тот не сможет играть, пока не похудеет.

Отмечается, что у футболиста и ранее были проблемы с лишним весом. На базе клуба он ел специально приготовленную для него еду, а дома питался нездоровой пищей.

Ндомбеле перешел в «Галатасарай» 4 сентября 2023 года. Он выступает в Турции на правах аренды из «Тоттенхэма». Всего хавбек провел семь матчей за «Галатасарай», не отметившись результативными действиями.

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      Дарья Коршунова
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