Футболиста турецкого клуба наказали за фастфуд

Футболиста «Галатасарая» Ндомбеле исключили из состава клуба из-за фастфуда

Футболиста «Галатасарая» Танги Ндомбеле исключили из состава клуба за фастфуд. Об этом сообщает Fotospor.

Как передает источник, ночью после матча с «Баварией» (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник заказал в отель большой бургер, картофель и колу. Об этом узнал главный тренер команды Окан Бурук и решил наказать игрока — тот не сможет играть, пока не похудеет.

Отмечается, что у футболиста и ранее были проблемы с лишним весом. На базе клуба он ел специально приготовленную для него еду, а дома питался нездоровой пищей.

Ндомбеле перешел в «Галатасарай» 4 сентября 2023 года. Он выступает в Турции на правах аренды из «Тоттенхэма». Всего хавбек провел семь матчей за «Галатасарай», не отметившись результативными действиями.