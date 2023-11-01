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23:56, 1 ноября 2023Россия

Глава Дагестана ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

Глава Дагестана ответил Нурмагомедову и отказался прощать участников беспорядков
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить штурмовавших аэропорт Махачкалы. Об этом пишет ТАСС.

По словам Меликова, участники беспорядков понесут ответственность. «Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — подчеркнул он.

Глава Дагестана добавил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое полицейских попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах.

Ранее Нурмагомедов сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова с призывом не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром. «Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.

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