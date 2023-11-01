Губернатор раскрыл подробности атаки беспилотника на Брянскую область
Беспилотник, который поразили силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью, был сбит в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз, уточнив, что в регионе сбили дрон самолетного типа.
Ранее о пресечении атаки на Брянскую и Курскую области сообщало Минобороны России. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.
В ночь на 1 ноября Минобороны также сообщило об уничтожении над Курской областью еще двух украинских беспилотников — их перехватила система ПВО. О разрушениях информации не приводится, о пострадавших данных также нет.