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10:21, 1 ноября 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки беспилотника на Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон над Стародубским округом

Фото: РИА Новости

Беспилотник, который поразили силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью, был сбит в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз, уточнив, что в регионе сбили дрон самолетного типа.

Ранее о пресечении атаки на Брянскую и Курскую области сообщало Минобороны России. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

В ночь на 1 ноября Минобороны также сообщило об уничтожении над Курской областью еще двух украинских беспилотников — их перехватила система ПВО. О разрушениях информации не приводится, о пострадавших данных также нет.

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      Анастасия Шейкина
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