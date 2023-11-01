Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:11, 1 ноября 2023Россия

Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

Российские ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена 31 октября около 23:30 по московскому времени.

31 октября в Брянской области два нежилых дома загорелись после обстрела, а в Курской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что, в случае продолжения атак на приграничные области, на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане начались аресты после погрома в аэропорту. Беспорядки нанесли ущерб в сотни миллионов рублей

      В США рассказали об украинском «танке-Франкенштейне»

      В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

      Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

      В России запустили «арктическую ипотеку» под 2 процента

      Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству

      В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

      Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

      Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

      Раскрыта причина вымирания динозавров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости