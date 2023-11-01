Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

Российские ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена 31 октября около 23:30 по московскому времени.

31 октября в Брянской области два нежилых дома загорелись после обстрела, а в Курской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что, в случае продолжения атак на приграничные области, на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.