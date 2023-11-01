Минобороны заявило об уничтожении беспилотников в двух российских регионах

Минобороны: средствами ПВО уничтожены два БПЛА в Курской и Брянской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника на территории двух регионов России — Курской и Брянской областей. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России беспилотниками самолетного типа в ночь на среду, 1 ноября. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку.

В ночь на 1 ноября Минобороны также сообщило об уничтожении над Курской областью еще двух украинских беспилотников — их перехватила система ПВО. О разрушениях информации не приводится, о пострадавших данных также нет.

Ранее президент Владимир Путин допускал, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.