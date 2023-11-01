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12:19, 1 ноября 2023Мир

ХАМАС сообщило о гибели семи заложников при ударе по лагерю беженцев в Газе

ХАМАС: при ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 7 заложников, 3 иностранца

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом палестинского движения ХАМАС, сообщили о гибели семи заложников при ударе по лагерю беженцев в районе Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

Военное крыло движения отметило, что трое из погибших заложников были иностранными гражданами.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы и отряды боевиков, в том числе в районе Джабалия на севере анклава.

31 октября бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» пообещали в скором времени освободить взятых в заложники иностранцев. По словам их представителя Абу Обейды, в ближайшие дни будут освобождены некоторые иностранные граждане.

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      Семен Александров
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