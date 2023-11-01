ЦАХАЛ доложил о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы и отряды боевиков. Об этом сказано в Telegram-канале пресс-службы армии.

«В ходе вчерашних боев военнослужащие ЦАХАЛа выявили несколько террористов ХАМАСа, забаррикадировавшихся в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и правительственными учреждениями, в районе Джабалия на севере сектора Газа. Военнослужащие ЦАХАЛа дали указание ВВС нанести удар по террористам», — сказано в заявлении.

Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили автомобиль с противотанковыми ракетами, двигавшийся в направлении сил, действующих в секторе Газа. В ответ Израиль направил авиацию для нанесения удара по автомобилю, в результате чего было зафиксировано попадание.

Ранее ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством, а также сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций (НПО), которым разрешат покинуть сектор Газа. Кроме того, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» пообещали в скором времени освободить взятых в заложники иностранцев.