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08:31, 1 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ доложил о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы и отряды боевиков. Об этом сказано в Telegram-канале пресс-службы армии.

«В ходе вчерашних боев военнослужащие ЦАХАЛа выявили несколько террористов ХАМАСа, забаррикадировавшихся в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и правительственными учреждениями, в районе Джабалия на севере сектора Газа. Военнослужащие ЦАХАЛа дали указание ВВС нанести удар по террористам», — сказано в заявлении.

Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили автомобиль с противотанковыми ракетами, двигавшийся в направлении сил, действующих в секторе Газа. В ответ Израиль направил авиацию для нанесения удара по автомобилю, в результате чего было зафиксировано попадание.

Ранее ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством, а также сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций (НПО), которым разрешат покинуть сектор Газа. Кроме того, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» пообещали в скором времени освободить взятых в заложники иностранцев.

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      Анастасия Заикина
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