Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

Авторы «Друзей» заявили, что Мэттью Перри был «счастлив и бодр» две недели назад

Создатели «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крейн вспомнили последний разговор с актером и звездой сериала Мэттью Перри. Их слова приводит Page Six.

По словам авторов шоу, артист был «счастлив и бодр» всего за две недели до ухода из жизни. «Казалось, он ничем не отягощен. Он был в действительно хорошем состоянии, поэтому все происходящее кажется таким несправедливым», — сказала Кауффман.

Перри исполнил роль Чендлера Бинга в популярном сериале, который транслировался с 1994 по 2004 год.

Ранее были раскрыты подробности ухода из жизни Мэттью Перри. Об этом стало известно 29 октября. Актер вернулся с тренировки по пиклболу и отправил своего помощника с поручением. Через два часа ассистент обнаружил Перри в джакузи без признаков жизни.