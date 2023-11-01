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14:43, 1 ноября 2023Мир

Израиль высказался о конфликте с Йеменом

Посол Бен Цви: Израиль не находится в состоянии войны с Йеменом

Фото: Houthi Media Center / Reuters

Израиль не находится в состоянии войны с Йеменом, несмотря на заявления йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщает ТАСС.

«Были выпущены, насколько мы знаем, три ракеты. Ни одна не долетела. Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств», — сказал дипломат.

Он уточнил, что тем не менее Йемен всегда находился в списке враждебных Израилю государств, как, например, Иран или Сирия.

Ранее представитель армии Йемена Яхья Сари анонсировал ракетный удар по Израилю. Позже шиитские повстанцы из Йемена показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

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      Дарья Балацкая
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