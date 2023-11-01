Медведев вступил в перепалку со зрителями и получил предупреждение

Теннисист Медведев пожаловался на свистящих зрителей и получил предупреждение

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку со зрителями на турнире серии Masters в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

Во время второго сета матча с Григором Димитровым из Болгарии был слышен свист на трибунах. Медведев жестом попросил зрителей быть тише, после чего обратился к судье и сказал: «Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть». За отказ выходить на подачу спортсмен получил предупреждение от арбитра.

Матч завершился победой болгарского теннисиста со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (6:2).

27-летний Медведев является третьей ракеткой мира. Дмитров располагается на 17-й строке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.