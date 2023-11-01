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17:47, 1 ноября 2023Ценности

Модель Перминова оголила грудь на камеру

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя модель предстала в фитнес-зале в спортивном костюме, состоящем из топа зеленого оттенка и укороченных черных шортов. При этом манекенщица частично оголила грудь и продемонстрировала кубики пресса. Кроме того, Перминова собрала светлые волосы в небрежный пучок.

«Системные тренировки делают свое дело», — подписала она кадр.

Ранее, в октябре, Перминова показала фигуру в бикини. На размещенных снимках она предстала в купальнике белого цвета, верх которого соединен бретелями с шелковой юбкой длины макси.

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      Екатерина Ештокина
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