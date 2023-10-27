Модель Перминова показала фигуру в бикини

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя модель поделилась серией фото с отдыха на Мальдивах. На размещенных снимках она предстала в бикини белого цвета, верх которого соединен бретелями с шелковой юбкой длины макси. Свой образ знаменитость дополнила золотыми серьгами круглой формы. Кроме того, она сделала макияж в нюдовых оттенках, а волосы уложила в аккуратную прическу.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем принялись в комментариях под постом. «Шикарная! Что еще сказать», «Фигура — огонь!», «Как ты же прекрасна!», «Богиня!», «Очень хорошо выглядите», — высказывались они.

Ранее Перминова также продемонстрировала свое тело в откровенном образе. Тогда звезда снялась в желтом купальнике, позируя на шезлонге. Видно, что изделие при этом было оформлено розовым цветочным принтом.