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10:24, 27 октября 2023Ценности

Модель Перминова показала фигуру в бикини

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя модель поделилась серией фото с отдыха на Мальдивах. На размещенных снимках она предстала в бикини белого цвета, верх которого соединен бретелями с шелковой юбкой длины макси. Свой образ знаменитость дополнила золотыми серьгами круглой формы. Кроме того, она сделала макияж в нюдовых оттенках, а волосы уложила в аккуратную прическу.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем принялись в комментариях под постом. «Шикарная! Что еще сказать», «Фигура — огонь!», «Как ты же прекрасна!», «Богиня!», «Очень хорошо выглядите», — высказывались они.

Ранее Перминова также продемонстрировала свое тело в откровенном образе. Тогда звезда снялась в желтом купальнике, позируя на шезлонге. Видно, что изделие при этом было оформлено розовым цветочным принтом.

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      Карина Черных
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