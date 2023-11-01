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18:32, 1 ноября 2023Бывший СССР

Премьер Венгрии прибыл в Казахстан на фоне визита Макрона

Кабмин Казахстана сообщил о прибытии в страну премьера Венгрии Орбан
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает кабинет министров республики в Telegram.

«В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту Астаны его встретил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин», — говорится в публикации.

Уточняется, что Орбан и власти республики обсудят вопросы по расширению сотрудничества между Казахстаном и Венгрией в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Макрон провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Лидер республики назвал ее исторической. Макрон прибыл с официальным визитом в Астану 1 ноября.

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      Кристина Есикова
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