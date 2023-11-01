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17:26, 1 ноября 2023Путешествия

Раскрыты четыре самые дешевые страны для отдыха в Азии

Вице-президент АТОР Мурадян: туры в Азию стоят от 220 тысяч рублей за 10 дней

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Таиланд, Индия, Вьетнам и Шри-Ланка оказались четырьмя странами с самыми дешевыми турами в Азии. Об этом изданию News.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«В целом стоимость отдыха там на данный момент начинается от 220 тысяч рублей на 10 дней», — раскрыл эксперт.

Мурадян добавил, что с начала осени туристический сезон открылся в Мьянме, он продлится до мая. Страна доступна для россиян, хотя пока прямым рейсом добраться до нее можно только из Новосибирска.

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По словам Мурадяна, страны Юго-Восточной Азии привлекают туристов со всего мира морем, природой и богатой культурой. Для россиян они интересны в том числе благодаря транспортной доступности.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз жителям нескольких государств 7 ноября. Кроме России, в перечень стран войдут Китай, Индия, Малайзия, Япония, Индонезия и Таиланд.

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      Мария Борисова
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